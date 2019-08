Dopo la morte di Nadia Toffa, Filippo Facci che in passato aveva attaccato la conduttrice, ribadisce: “non cambio idea, il cancro è una cosa seria”.

Filippo Facci commenta su Facebook la morte di Nadia Toffa confermando la propria opinione sulla scelta della conduttrice di parlare pubblicamente del cancro e della sua battaglia. Il giornalista che, in passato aveva attaccato la Toffa che avrebbe condotto ad una “banalizzazione dei malati di tumore e nondimeno, com’ è sua abitudine, a un messaggio distorto su questo tema“, attraverso un post pubbilcato su Facebook, ribadisce di non aver cambiato idea.

Nadia Toffa, Filippo Facci conferma: “non cambio idea. Il cancro è faccenda troppo seria per lasciarla gestire alle Iene”

A chi gli ha chiesto un commento sulla morte di Nadia Toffa i cui funerali saranno celebrati venerdì 16 agosto a Brescia, Filippo Facci, su Facebook, risponde con le seguenti parole:

“La mia opinione sul personaggio Nadia Toffa non è cambiata, ma non mi sembra il caso di tornare a esibirla proprio oggi. Lo preciso per quanti mi chiedono stupidamente conto di un’opinione che la prevista morte della Toffa (che nel febbraio 2018 andò in tv a dire ‘Sono guarita’) non fa che confermare. Il cancro è faccenda troppo seria per lasciarla gestire alle Iene: sia spettacolarizzandolo personalmente, sia trasmettendo servizi giornalistici su stregoni secondo i quali i tumori si possono curare con l’aloe, con estratti di veleno di scorpione e altre scemenze propinate a milioni di telespettatori”.

In passato, su Libero, Filippo Facci aveva scritto: “Pure il libro. Siamo alla spettacolarizzazione del tumore (il proprio) e alla sua trasformazione in core-businness di un’attività pseudo-giornalistica. Avremmo voluto non tornarci più sopra, sul penoso ‘caso Nadia Toffa’, ma la banalizzazione dei malati che questa signorina sta perpetuando è molto più importante di lei e della sua egolatria”.

