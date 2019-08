L’account Instagram di Nadia Toffa è stato appena aggiornato con una nuova foto, voluta dalla famiglia.

È una foto di gruppo quella che campeggia come ultima immagine nell’account di Nadia Toffa. Una foto in cui Nadia sorride come sempre, stretta alle persone che ama. La sua famiglia ha scelto di salutarla così, con un messaggio sentito, che tantissimi follower stanno già commentando con messaggi carichi d’amore. Lo stesso che da ieri le stanno rivolgendo in tanti.

Per approfondire l’argomento e leggere il messaggio guarda il video o clicca qui → Nadia Toffa: l’ultimo saluto da parte della famiglia

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI