Alberto Mezzetti, il ‘Tarzan’ che ha vinto con la sua simpatia e i suoi muscoli il GF 15 un anno fa, è in una situazione delicata. La mamma ha debiti per quasi un milione di euro e lui sta cercando di salvarla.

Da quando ha vinto il Grande Fratello nel 2018, Alberto Mezzetti ha goduto di ua grandissima popolarità anche per il suo (presunto) flirt con Barbara d’Urso.

Oggi però il ‘Tarzan‘ di Viterbo torna a far parlare di sé per un fatto di cronaca. In realtà lui non c’entra nulla, ma sta combattendo una battaglia durissima al fianco della madre rimasta indebitata per colpe non tutte sue.

Alberto Mezzetti adesso vive in Sudamerica dopo aver partecipato al Grande Fratello Brasil si è fidanzato con la modella Elana Valenaria. Ma ha ancora rapporti con l’Italia e anzi ultimamente è più spesso nel nostro Paese, Il motivo è legato alla madre e ai suoi debiti, come ha raccontato il ragazzo al settimanale ‘DiPiù Tv’.

La mamma di Alberto, come ha raccontato lo stesso modello ed ex gieffino, è in una gravissima situazione finanziaria.

In poco tempo infatti tra alcune fatture non pagate ai fornitori e debiti che ha contratto personalmente ha accumulato un debito notevole. E su questo pesa anche una presunta frode subita dal suo commercialista.

Il conto? Salatissimo perché come ha confessato l‘ex vincitore del GF 15 un anno fa parliamo di una cifra vicina al milione di euro.

Lui un anno fa ha vinto 100mila euro lordi e buona parte di questi soldi è stata data alla madre per cominciare a coprire i debiti. Insieme sono arrivato a saldare più o meno la metà ma rimangono ancora 500mila euro da versare.

Alberto Mezzetti, dal Grande Fratello alla lotta per la madre

Alberto Mezzetti non si abbatte, ma è certamente preoccupato: “I problemi finanziari – ha confessato al settimanale – sono sempre nella mia testa. Le trattative con le banche e con i creditori continuano, la pensione di mia mamma è stata in parte pignorata, la maggior parte dei miei guadagni la uso per sanare la situazione”.

L‘ex gieffino è sicuro che ancora una volta ne uscirà vincitore, anche se la cifra da saldare è ben lontana da quello che si poteva immaginare. Ha preso in mano i conti della madre e si è reso conto che non poteva andare avanti così, quindi ha deciso di darle una mano.

Un gesto d’affetto che i suoi fans hanno apprezzato, Ma ora sono molti a chiedere di rivederlo a settembre, quando il salotto di Barbara d’Urso riaprirà i battenti. Lei che ha sempre dato una mano a tutti si attiverà per una sua vecchia fiamma, anche solo virtuale?

