Il rotolo di patate è un piatto unico che può essere mangiato tanto caldo come tiepido. Un’idea originale per portare in tavola le patate, che vanno bene a tutti, in una versione nuova.

Il rotolo di patate è un po’ come un gustosa frittata. Dsi parte da una base, ma poi è la vostra fantasia quella che fa la differenza.

Sia nell’aspetto che nel sapore richiama il polpettone di carne, anche se chiaramente potete farcirlo assolutamente come volete.

Un secondo che può diventare anche un antipasto, oppure un’idea da portare sempre con noi nelle gite fuori porta o quando andiamo in spiaggia. Qui vi diamo un paio di idee, ma ce ne sono tantissime e tutte ottime da preparare.

Rotolo di patate: vediamo come si prepara

Rotolo di patate con prosciutto e provola



Il rotolo di patate con prosciutto e provola è una di quelle ricetta che accontentano tutti, Per i familiari o gli amici vegani potete non mettere il prosciutto e sostituire anche la provola con un prodotto più adatto. Per tutti gli altri, al posto del prosciutto potete usare del petto di tacchino, e al posto della provola la scamorza e anche solo la mozzarella.

Ingredienti (per 4 persone):

4 uova

300 g di patate

mezza cipolla

200 g di scamorza

3 fette di prosciutto cotto

sale, pepe

Per preparare il rotolo di patate con prosciutto e provola tagliate le patate e grattugiatele. Poi sbattete le uova con due forchette per incorporare un po’ aria e renderle spumose, aggiungete sale e pepe.

A questo punto incorporate le patate grattugiate e mescolate per bene aggiungendo anche la cipolla tagliata a dadini. Mettete il composto su una teglia senza bordi e livellate con una spatola per avere uno spessore uniforme. Poi infornate per 25-30 minuti a 180°.

Una volta sfornato il rotolo, giratelo su un foglio di carta da forno e adagiate le fette scamorza o provola sulla base di patate coprendo due terzi del rotolo. Lo stesso fate con il prosciutto cotto e poi arrotolate.

Per terminare il piatto, mettete nel forno ancora caldo 5 minuti per fare sciogliere il formaggio. Tirate fuori, affettate e il rotolo è pronto.

Rotolo di patate e spinaci

Ingredienti

400 g patate

600 g spinaci

80 g prosciutto cotto

8 sottilette

4 cucchiai formaggio grattugiato

4 uova

1 spicchio aglio

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

Preparazione:

Sbucciate le patate, grattugiatele con la grattugia e mettetele in una ciotola. Aggiungete le uova con il formaggio grattugiato. Aggiustate di sale e pepe, poi girate con un cucchiaio di legno per far amalgamare l’impasto.

Versate l’impasto nella teglia rettangolare senza bordi, rivestita con carta forno. Fate attenzione a distribuire uniformemente, aiutandovi con la spatola e infornate con forno già caldo a 180° per 30 minuti.

Pulite e lavate gli spinaci, po fateli lessare in acqua già salata per 5 minuti. Scolateli, strizzateli e tritateli finemente con il coltello. Mettete in una padella un filo d’olio con lo spicchio d’aglio, aggiungete gli spinaci e fate cuocere per 5-6 minuti.

Una volta pronta la base per il rotolo di patate e spinaci, mettete le sottilette su due terzi della superficie e coprite con gli spinaci ben distribuiti, poi con il prosciutto cotto. Infine arrotolate tenendo il rotolo compatto. Rimettete in forno per 5 minuti, giusto il tempo di far sciogliere il formaggio, e poi servite.

