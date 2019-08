Dieta: come dimagrire con i 10 cibi brucia grassi

Restare in forma anche quando fa molto caldo è possibile. Basta scegliere alimenti brucia grassi in grado di rivitalizzare il metabolismo e agevolare la perdita di peso.

Dimagrire durante l’estate è più semplice di ciò che si immagini. L’unica cosa necessaria è scegliere i cibi giusti.

Ecco tutti gli alimenti brucia grassi:

1 – Il pomodoro è importante contro l’ictus e i problemi cardiaci grazie alla sua efficacia contro il colesterolo e la pressione alta. L’acido citrico al loro interno velocizza la produzione di succhi gastrici aiutando il metabolismo. Ricco di acqua e con pochi grassi, vanta un potere nutriente e saziante.

2 – Il sedano è fatto per il 75% da acqua. Ciò significa che mangiarlo fa bruciare molte più calorie di quelle assunte. Questo ortaggio è ottimo anche per la ricchezza di fibre, sodio e potassio.

3 – Il cetriolo. Con appena 16 calorie per 100 g, è pieno di vitamina C ed acido caffeico, Ideale per combattere la ritenzione idrica.

4- L’aglio aumenta il senso di sazietà, stimolando il metabolismo. Svolge la funzione di disinfettante ed antibiotico. Contrasta il colesterolo, oltre alle malattie di cuore e di arterie, nonché previene il diabete.

5- Il peperoncino vanta 40 calorie per etto ed è ricca di capsaicina, una sostanza capace di far crescere il metabolismo costringendolo a bruciare i grassi in tempi rapidi.

6 – L’ananas. Grazie alla bromelina contenuta stimola la digestione e dà una mano a contrastare la ritenzione idrica, depurando l’intestino.

7 – La papaya è portentosa contro la stitichezza e agevola il controllo del colesterolo. Dotata di fibre ed antiossidanti, presenta grandi quantità di vitamine A,C ed E in grado di rinforzare le pareti arteriose. Lo zucchero presente migliora l’attività metabolica.

8- Lo zenzero è un potente antinfiammatorio e digestivo. Influenzando la temperatura corporea accelera il metabolismo. Meglio usarlo in versione fresca, pure per il tè e gli infusi.

9 – La menta risveglia il metabolismo facendo a sciogliere il grasso nelle zone più facili all’accumulo come l’addome.

10 – Il caffè è il miglior brucia grassi purché preso senza zucchero. Da evitare tuttavia se si soffre di tachicardia o di disturbi come l’insonnia o gli stati d’ansia. In questo caso la caffeina contenuta peggiora il problema.

