Come perdere molti chili con la dieta del dottor Nowzaradan

Come detto la dieta del dottor Nowzaradan è piuttosto severa e si basa sulla limitazione dei carboidrati, non fosse che per delle verdure, e sul consumo importante di proteine.

Ovviamente il programma alimentare proposto dal nutrizionista diventato famoso grazie alla trasmissione Vite al Limite non è per tutti, ma si rivolge a chi ha bisogno di smaltire un grosso sovrappeso, ovvero dai 15 ai 20 kg nel giro di poco tempo.

Trattandosi di un regime alimentare con molte limitazioni è consigliabile non protrarlo per più 2 mesi. Il suo schema prevede un fase iniziale in cui si devono perdere 20 kg seguita da una seconda di mantenimento.

La regola numero uno è suddividere la giornata in piccoli pasti ma frequenti.

Cosa non si deve mangiare – No a tutti i cibi che contengono carboidrati comprese verdure come le carote, le barbabietole, i porri, i carciofi, la zucca e i legumi.

I carboidrati ok – Si possono consumare nella quantità di 2 porzioni giornaliere, le verdure non amidacee, quindi gli asparagi, le zucchine, i broccoli, il radicchio, i cavolfiori, le insalate, gli spinaci, il sedano, i finocchi, i funghi, i cetrioli, i germogli di soia, i peperoni e le melanzane.

Una giornata tipo – Si comincia con una colazione a base di uno yogurt greco scremato bianco, piuttosto che una confezione da 150 g di fiocchi di latte magri o una omelette di 150 g di albumi con una fetta di prosciutto sgrassato. Un caffè o un tè con dolcificante a zero calorie. 200 ml di latte scremato o di soia senza zucchero.

A metà mattina vanno bene 50 g di bresaola o un uovo, oppure un cetriolo.

Per pranzo e cena 100 g di petto di pollo, o di tacchino, o ancora del vitello magro, o del pesce fresco eccetto salmone. Possono andare pure 75 g di bresaola o prosciutto cotto sgrassato o una omelette di 150 g di albumi con una o due fette di prosciutto cotto sgrassato. Altrimenti 75 g di tofu alla piastra senza carboidrati aggiunti, o del seitan. Come contorno una porzione di verdure a scelta tra quelle indicate, condite soltanto con succo di limone o aceto di mele, spezie ed erbe aromatiche.

Permessi poi 50 g di fagioli scolati o un cucchiaio raso di crusca di avena, una tisana al dì senza zucchero, gli spaghetti shirataki, una tazza di brodo vegetale o della carne senza olio. A merenda uno yogurt scremato bianco da 150 g con stevia e cannella, o ancora un uovo sodo grande.

Infine , come dopo cena, 250 ml di latte scremato con stevia e cannella, o magari un misurino di proteine in polvere gusto cioccolato o vaniglia.

I consigli da seguire – Consumare 1 cucchiaino di olio a pasto è utile per la regolarità intestinale e la digestione, e nell’arco della giornata bisognerebbe assumere un multi-vitaminico che contenga le vitamine A, D ed E. E’ fondamentale bere tanta acqua o tisane sgonfianti come quella ai semi di finocchio e cumino.

Quanto peso si perde – Se si è ligi circa 2 kg ogni 7 giorni e dunque 8 kg in un mese se si utilizza il piano da 1200 calorie.

Come sempre consigliamo, prima di buttarsi nell’avventura consultarsi con il proprio medico curante.