Valerio Staffelli, il re del Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia”, si sposa per la seconda volta d opo 25 anni di matrimonio con Matilde Zarcone

Valerio Staffelli si sposa per la seconda volta con la moglie Matilde Zarcone dopo 25 anni dal primo matrimonio. La bellissima coppia, legatissimi e ancora innamorati, hanno deciso di festeggiare le nozze d’argento e le foto del lieto evento sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale “Chi“.

Staffelli, storico inviato di “Striscia la Notizia”, responsabile trentennale del “Tapiro d’Oro”, ha anche rilasciato un’intervista per il giornale di Alfonso Signorini: “Non amo mia moglie come il primo giorno, la amo molto di più”

Poi ha spiegato come il tempo insieme a sua moglie sia volato senza neanche accorgersene: “Ma che auguri e congratulazioni! Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni. Visto il fascino che Matilde esercita su di me non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più.”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Valerio Staffelli: la nascita del loro amore

Valerio Staffelli durante l’intervista ha rivelato anche a una confidenza privata, quella relativa a un “aneddoto segreto” del loro amore. L’inviato ha rivelato come il loro amore è nato: “Un mio amico calciatore si era invaghito di lei e poiché Matilde abitava sul mio percorso per arrivare in centro a Milano, lui mi chiedeva “Passi a prenderla per favore?”. Lei era serissima, bellissima, ma serissima, molto chiusa, quasi brusca. E io dicevo: “Perché devo andare a prenderla? Non ride mai”. Invece, piano piano lei si è aperta con me e ci siamo innamorati. Così il mio amico è rimasto a bocca asciutta e io ho trovato la donna della mia vita. Abbiamo fatto due figli straordinari: Riccardo e Rebecca.”

Leggi anche >>> Giulia De Lellis, parla l’autrice del suo libro: “Ecco perché ho accetto”

Leggi anche >>> Ilary Blasi ed Alvin, insieme: nuovo programma per la coppia? – Video

Leggi anche >>> Taylor Mega lo scatto supersexy su Instagram: fans i delirio – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI