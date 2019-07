Il viaggio a Temptation Island 2019 di Jessica e Andrea si è concluso con i due giovani che dopo un duro confronto sono usciti separati. Ad un mese di distanza quali sono i loro rapporti?

Jessica e Andrea sono arrivati a Temptation 2019 dopo una lunga convivenza e dopo un matrimonio saltato all’ultimo per decisione della ragazza.

I due giovani erano venuti nel villaggio per mettere alla prova il loro amore che però a causa del comportamento di Jessica è subito vacillato e a portato i due giovani a uscire separati .

Vediamo ora a un mese di distanza come vanno i rapporti tra i due. Jessica dice che inizialmente è stata dura e che Andrea sarebbe anche disposto a tornare con lei, ma lei ora sta bene così. Jessica dice avrebbe rifatto tutto quello che ha fatto perché è stata sincera. Forse il suo unico errore e non aver accettato il primo falò di confronto. Jessica dice che sente ancora Alessandro e che per lei è sempre presente. Arriva Alessandro e si capisce che nonostante la distanza si vedono e si sentono, la loro promessa è che saranno sempre sinceri tra loro.

E’ il momento di Andrea che ha ancora tanta rabbia nei confronti di Jessica. Andrea dice che il suo sbaglio è stato non essere andato via al primo falò. Andrea dice di essere stato molto male ma ora ha ripreso in mano la sua vita. Andrea dichiara “Io voglio solo che Jessica esca dalla mia vita. … Ero innamorato ora sono solo deluso”

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Il percorso di Jessica e Andrea a Temptation Island

Il percorso di Jessica e Andrea a Tempation Island 2019 è stato subito in salita. Lei infatti si è fin da subito avvicinata al tentatore Alessandro con cui ha creato una grandissima intesa sia fisica che mentale.

Fin da subito la fidanzata si è comportata come se fosse stata single e questo atteggiamento ha ferito molto Andrea che fin dalla prima settimana ha chiesto un falò di confronto alla fidanzata. Vedendo infatti Jessica avvicinarsi così ad Alessandro e avendo paura di perderla aveva immediatamente chiesto di vederla per uscire insieme.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Jessica e Andrea erano d’accordo? La coppia vuota il sacco

La fidanzata però volendo viversi pienamente il rapporto con il tentatore ha deciso di non presentarsi e di continuare la vita al villaggio. Andrea in quel caso aveva scelto di rispettare la decisione di Jessica per dimostrarle il suo amore. Ma dopo un bacio e uno contatto molto fisico tra Jessica e Alessandro, Andrea ha nuovamente chiamato al falò la fidanzata.

Il confronto tra i due è stato molto forte. Andrea infatti ha subito accusato pesantemente Jessica per il suo comportamento nel villaggio dei single. Jessica invece ha lamentato le tante mancanze del fidanzato e la sua grande solitudine a casa.

I due non sono arrivati ala fine ad un chiarimento e sono usciti separati. Jessica ha poi incontrato il tentatore Alessandro, i due hanno deciso di conoscersi al di fuori del programma . E oggi abbiamo scoperto che a un mese di distanza la loro storia …..

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI