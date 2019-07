Ilary Blasi ed Alvin, foto insieme su Instagram. I due saranno alla conduzione di un nuovo programma che vedremo preso? Tutto in un video

Ilary Blasi ed Alvin si sono fatti, non molte ore fa, una foto insieme che ha creato molti sospetti tra i fans che hanno subito pensato ad una collaborazione a livello lavorativo

Già da qualche mese si era diffusa questa voce, infatti si parlava della possibilità del ritorno in televisione di Giochi senza frontiere, un programma cult degli anni ’80-’90 che potrebbe essere rivisitato. Tuttavia per il momenti non sono state diffuse notizie ufficiale quindi non ci resta che aspettare.

