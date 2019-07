Scopri la colazione estiva più adatta ad ogni situazione.

In estate sono in tanti a non fare colazione con la scusa del caldo o del poco tempo a disposizione. Questo pasto, però, è importante sia per chi è a dieta che per chi desidera mantenersi in salute. Scopriamo quindi alcune colazioni tipo da eseguire nelle condizioni tipiche estive. Dall’albergo, alla settimana di chi ancora lavora, fino al week end di vacanza pura.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Colazione estiva: cosa è meglio mangiare

