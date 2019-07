Dieta post parto: ecco quella seguita da Beyoncé

Diventata mamma di due gemelli nel 2017 la cantante Beyoncé è riuscita a tornare in perfetta forma in tempi brevi grazie alla dieta 22 Days Nutrion.

Riprendere la normale silhouette dopo aver partorito è vissuta come una vera e propria impresa dalle donne. L’esempio della pop star Beyoncé però, può darci conforto. La cantante americana, arrivata con la gravidanza a toccare i 98 kg, è infatti riuscita a perderne 20 velocemente appena dopo aver dato alla luce Rumi e Sir Carter.

Dieta post parto: tutti i segreti di quella seguita da Beyoncé

La 37enne ha voluto condividere sul proprio sito ufficiale i dettagli della 22 Days Nutrition, ovvero del programma dietetico che le ha consentito, assieme ad allentamenti specifici da effettuare giornalmente di tornare in splendida forma ad appena 44 giorni dal parto.

La performer di Houston ha dunque girato un documentario in cui ha illustrato tutti i passi effettuati per dimagrire rapidamente e senza incorrere in decisioni drastiche e traumatiche.

Come spiegato dalla ex Destiny’s Child, la 22 Days Nutrition “è un percorso che si basa sul principio di creare abitudini alimentari sane convertendosi ad uno stile di vita vegetale“.

Qual è il principio – Ad ideare lo schema dei 22 giorni è stato il personal trainer e giornalista dei New York Times Marco Borges. L’idea cardine sta nel consumare cibi quanto più vicini alla loro condizione reale di natura, per aver il massimo dei benefici sia per quanto concerne il peso, sia per l’umore, la qualità del sonno e l’energia.

Cosa prevede la “2 Days Nutrition – 3 sono i pasti da assumere al giorno. Ciò che conta è mangiare con tranquillità e senza distrazioni, focalizzandosi sulle reazioni del corpo. Inoltre la cena dovrebbe essere effettuata con 2 ore d’anticipo rispetto a quando si è previsto di andare a dormire.

Questa la suddivisione dei nutrienti da assumere ogni giorno: 80% di carboidrati, 10% di grassi e 10% di proteine. Come sempre la dieta alimentare da sola non basta. Bisogna accompagnarla ad una sana attività fisica che Beyoncé fissa a 30 minuti per dì.

Altro punto fondamentale è la continua idratazione con l’acqua. Bandite invece le “calorie liquide” composte da tè e bevande gassate.

