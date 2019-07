Scossa di Terremoto magnitudo 4.6, terrore tra i turisti

Nuova scossa di terremoto è stata avvertita in Grecia, dopo la scossa del 19 luglio. Epicentro a Magoula. Non sono stati segnalati danni a persone o cose al momento, solo tanta paura tra i turisti.

Tanta paura in Grecia in queste ore per una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6.

Il sisma , si è verificato a 24 chilometri a nordest di Atene, la capitale ellenica. La notizia del terremoto è stata riferita dall’osservatorio europeo Csem. L’epicentro è stato individuato a 7 chilometri dalla città di Magoula.

Il terremoto, secondo il direttore dell’Istituto geodinamico Akis Tselentis, “fa parte di una sequenza post-sismica ed è un’evoluzione perfettamente naturale del terremoto del 19 luglio. Tselentis aveva affermato che tali eventi si sarebbero verificati mesi dopo il terremoto principale.”

Scossa di terremoto in provincia di Udine con magnitudo 3.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrata dagli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Udine nella serata di oggi alle 21.19. L’epicentro è stato identificato nei pressi di Majano, comune di 5mila abitanti a 10 chilometri a nord dal capoluogo friulano. Al momento, non sono stati segnalati danni a cose o persone ma sui social il tam tam mediatico è stato immediato e in tanti centri della regione a Nord Est è stato avvertito il forte sisma.

