Sta diventando la nuova moda dell’estate 2019. Diversi ex protagonisti di Uomini e Donne tra cui Rocco Fradella si riciclano come cantanti di brani dance. I risultati? Giudicateli voi.

Takagi&Ketra, Baby K, Benji e Fede fatevi da parte. Adesso arrivano i tormentoni veri, quelli dei protagonisti di Uomini e Donne. Una moda esplosa quest’estate, perché ormai tutti si stanno improvvisando cantanti e produttori musicali. L’ultimo in ordine di tempo è Rocco Fredella, ex corteggiatore di Gemma Galgani, insieme alla fidanzata Daiana. Ma prima di lui anche Teresa Langella, Lorenzo Riccardi con Claudia Dionigi e pure Selvaggia Roma.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Uomini e Donne, da Rocco Fredella a Selvaggia Roma i singoli dell’estate

Come se non ci bastasse averli visti per mesi negli studi di Uomini e Donne, non tutti con le stesse fortune. Adesso ex tronisti, corteggiatori e cavalieri di Uomini e Donne tornano a tormentarci con i loro tormentoni. Una vera mania, come dimostra nelle ultime ore anche Rocco Fredella.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Manuel Galiano smentisce il tradimento

L’ex protagonista del Trono Over, che per diverse settimane ha provato a conquistare il cuore di Gemma Galgani, ormai è felicemente fidanzato con Doriana., Ma così rischiava di sparire dai radar del gossip e del web.

E allora si è reinventato cantante. Su Youtube da pochi minuti è stato postato il trailer di ‘Bum Bum’, di Kiki Aguero feat. Rocco Fredella. Un filmato breve, nel quale l’ex di Gemma si presenta a bordo piscina come fosse Gianluca Vacchi si dimena con risultati che potete giudicare da soli. Il brano in realtà uscirà il 16 settembre, non vediamo l’ora di sentirlo tutto.

Rocco però è soltanto l’ultimo dei protagonisti di Uomini e Donne che si dedica alla musica. Qualche giorno fa infatti ci hanno provato anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. La coppia nata nell’ultima stagione di Uomini e Donne. ‘Boletos de Amor’, si chiama la loro canzone, in collaborazione con Mama Song e Dj Ruggix. Ai fans della coppia è piaciuta molto, tutti gli altri li hanno stroncati.

LEGGI ANCHE: “Gemma Galgani mi ha distrutto”: il dramma dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Ma comunque sono in buona compagnia. Selvaggia Roma, che pochi lo ricordano ma è stata anche corteggiatrice di Alessio Lo Passo nel 2011, esce sul mercato con ‘Dammi Un Mojito’, in collaborazione con Cupido e Sonya Queen. Anche lei su Youtube. Anche lei criticatissima non solo dagli haters.

Molti consigliano a Selvaggia, così come agli altri ex di Uomini e Donne, di tornare pure a fare le loro serate in discoteca, al massimo a fare da testimonial ai vari prodotti di bellezza e dimagranti che sono diventati cavalli di battaglia, ma lasciare stare la musica che é meglio.

E Teresa Langella? L’ex tronista napoletana ha provato a fare la cantante neomelodica già prima di tornare a Uomini e Donne. Adesso lancia ‘Ibiza e Formentera’, un classico. Subito è stata stroncata da Paola Di Benedetto su Instagram. “Ma vi siete accorti della quantità di singoli estivi che stanno uscendo da parte di chiunque?”. Sì, ce ne siamo accorti.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI