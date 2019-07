Cosa è successo veramente tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? L’ex corteggiatore spiega perché una delle coppie di Uomini e Donne è naufragata quasi subito.

La verità di Manuel Galiano sulla rottura con Giulia Cavaglià a poche settimane dalle puntata della scelta a Uomini e Donne? Tutta nelle parole dell’ex corteggiatore a wittytv.it che in esclusiva lo ha intervistato.

“Per un mese dopo la rottura non sono uscito di casa – ha detto il ragazzo – mi dava fastidio quello che la gente poteva pensare di me. Preferivo starmene da solo, con mia nonna, lui non mi giudica ma. Ho voluto lasciare passare un po’ di tempo, tanto la verità viene sempre fuori”.

Ma qual è la verità. L’ex corteggiatore di Giulia si è sentito usato e sfruttato, fin da subito: “Appena ci siamo rivisti a Torino dopo la scelta ho cominciato a capire la situazione. Finché c’erano gli amici e mi doveva mostrate, era tutta dolce. Ma poi tempo per me non ne aveva Guardava solo sul cellulare, cosa dicevano i follower, se salivano di numero, cose di questo tipo”.

Manuel all’inizi dice di aver accettato tutto pur di stare con lei, ma poi le ha chiesto chiaramente se gli voleva bene almeno quanto lui: “La sua riposta è stata: ‘Sappi che non mi innamorerò mai di te’”. E da lì è cominciata la fase critica. Quando lui è andato per un paio di giorni a Montecarlo con un amico, lei che era a Nizza con altri amici non l’ha raggiunto. Poi voleva organizzare cene con gente famosa, ma che lui non conosceva solo per farsi vedere. A Galiano tutto questo non piaceva e glie l’ha detto, creando ulteriore frattura.

Uomini e Donne, il sospetto di Manuel su Giulia

L’inizio della fine è stato il viaggio a Ibizza. Lu l’aveva prenotato a gennaio, molto prima di Uomini e Donne, e non ha voluto rinunciare (“A posteriori ho capito che forse dovevo farlo”). Lei però era avvisata fin da subito.

Però quando Manuel cercava Giulia al telefono da Ibiza, ogni volta lei non aveva mai tempo o trovava mille scuse per tagliare. Quando a lui sono arrivate foto dell’ex tronista insieme ad un altro ragazzo le ha chiesto spiegazioni e lei ha sorvolato. Poi però sono spuntate le sue Stories da Ibiza con una ragazza. “Ha cominciato ad insultarmi anche con parole pesanti. E mi ha rinfacciato che in una mia Stories c’era una ragazza davanti a me. L’ho inquadrata, ma non ci ho fatto nemmeno caso. Il bacio con un’altra non c’è mai stato, quel ragazzo non ero io e glie l’ho dimostrato”.

La bella storia d’amore nata Uomini e Donne però era già finita: “Sarà anche vero – gli ha detto la Cavaglià – ma io con te non ci voglio più stare. Sei troppo diverso da me, io mi organizzo, tu sei sempre a farti i fatti tuoi, io prendo gli appuntamenti e tu non ci sei”. Una litigata, lui poi ha preso un volo per Torino, almeno per chiarire e li hanno rotto definitivamente.

Solo che dal giorno dopo lei è passata per vittima e questo l’ha fatto infuriare. Ancora di più quando una sua amica di Torino l’ha chiamato per raccontargli che la sera prima aveva visto Giulia in un locale ed era insieme ad un ragazzo, amico del suo fidanzato: “Ci vediamo da tre settimane – avrebbe detto il ragazzo che accompagnava Giulia – ma non si può ancora raccontare”. Voi che dire, sarà vero che Giulia ha tradito Manuel già quando stava con lui?

