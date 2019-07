Metodi e tecniche per rilevare bugie e bugiardi

Il linguaggio del corpo è fondamentale quando vuoi controllare se qualcuno ti sta mentendo. Il suo corpo ti invierà i segnali che devi conoscere per fidarti o meno di quella persona.

Scoprire che qualcuno ti sta mentendo è molto spiacevole. Le bugie possono fare molto male e a volte sembra che non ci sia modo di rilevare questo inganno. Tuttavia, molti esperti assicurano che esistono metodi e tecniche affidabili per rilevare bugie e bugiardi.

Ciò che è importante è tenere conto delle complessità del gioco, del linguaggio del corpo e del modo in cui le persone raccontano qualcosa. Gran parte di ciò che comunichiamo non risiede nelle nostre parole, ma piuttosto nel modo in cui esprimiamo noi stessi. Il linguaggio del corpo è, in alcuni casi, molto più importante della voce o delle parole.

Ecco come riconoscere i segnali che evidenziano se qualcuno ti sta mentendo.

La base della menzogna

Sapevi che una persona che mette le braccia e le mani dietro la schiena ti sta dicendo una menzogna? Pensi che qualcuno ti stia mentendo? Concentrati su di esso. Osservalo per almeno 3 minuti.

Guarda come si comporta quando è rilassato, presta attenzione alla sua postura, alle sue espressioni facciali e all’ambiente in cui si trova.

Lo sguardo

Lo sguardo può dire molto; anzi, ti fa capire se qualcuno ti sta mentendo o no. Tuttavia, uno sguardo non è sempre facile da “decifrare”. In effetti, molte persone possono ingannarci.

Il comportamento naturale e reale di una conversazione prevede che ci si guardi negli occhi per alcuni secondi e poi si devia per due secondi per poi guardare di nuovo negli occhi di chi parla.

Fai attenzione a chi tiene quando ti dice qualcosa di importante non guarda altro che il suolo, mente.

La postura

Quando la persona agisce nervosamente e non si rivolge a te, in realtà ti mostra che non vuole stare con te. È a disagio e non presta attenzione alla tua conversazione.

Anche i piedi sono un dettaglio importante: vedi se sono rivolti verso i tuoi o se sono diretti altrove.

Braccia e mani

Se le braccia e le mani sono visibili, significa che la persona è ricettiva alla conversazione ed è interessata. La situazione sembra comoda e conveniente. Tuttavia, se nasconde le braccia o le mani dietro la schiena, significa che sta nascondendo qualcosa.

Segnali che mostrano che qualcuno ti sta mentendo

Ci sono gesti e segnali che si ripetono nelle persone che sono abituate a mentire più diligentemente. Quindi ti diremo quali devi riconoscere. In questo modo, la prossima volta che parlerai con qualcuno, puoi essere più attento e vedere se certe teorie sono confermate. In effetti, si può presumere che una persona stia mentendo quando:

Ha un comportamento anormale

Parla con molte pause ed è lento a rispondere

Chiedigli di ripetere la domanda che gli è stata posta

Ha le labbra increspate

Elude le domande che gli poni

Ha l’abitudine di non collaborare e ha un atteggiamento negativo

Ha pupille dilatate e un’intonazione più alta del solito

Evita di fornire dettagli sulla situazione in questione

È possibile che le bugie facciano parte di noi. Gli esperti ci assicurano che tutte le persone mentono. Anche se alcuni lo fanno più regolarmente di altri.

Alcune persone possono mentire più di altre perché:

Temono chi li circonda

Non vogliono ferire una persona cara

Vogliono evitare di vergognarsi

Desiderano manipolare gli altri

Il bugiardo nasconde le sue bugie grazie alle sue capacità. Gioca con l’ambiguità dei sensi e grazie al suo atteggiamento, riesce a falsificare le informazioni e nascondere i dettagli.

D’altra parte, ci saranno diversi tipi di bugiardi perché, come sapete, le persone sono diverse l’una dall’altra.

Ora sai qualcosa in più sul mondo delle bugie. Sii attento e presta attenzione a questi segnali in modo da poter smascherare il prossimo bugiardo che ti capita a tiro.

