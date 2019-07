Carabiniere interviene e a Roma, zona Prati, a seguito di uno scippo viene colpito da diverse coltellate. Portato in ospedale morirà poco dopo. Parte la caccia all’uomo.

“È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato.”

Così l’Arma dei Carabinieri spiega quanto accaduto al vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni.

Il militare era intervenuto a seguito di uno scippo. Uno dei rapinatori, nel tentativo di fuggire ha estratto una coltello e la situazione è rapidamente degenerata portando alla morte del carabiniere.

Immediato l’intervento di Matteo Salvini che garantisce “tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto!”.

