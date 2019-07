Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘V’

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘V’. Nomi italiani e anche stranieri che affondano le radici nel passato.

State per avere un dolcissimo bambino? Ecco per voi alcuni bellissimi nomi maschili che iniziano con la lettera ‘V’. Nomi a cui ispirarsi e tra cui forse, potrebbe esserci quello giusto per vostro figlio.

Non vi resta che scorrere la lista, per scoprire se tra i nomi proposti qualcuno colpisce il vostro cuore in modo particolare.

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘V’

Vincenzo: nome di origine latina, significa “destinato a vincere “.

Valerio: nome di origine latina, significa “forte, robusto “.

Vittorio: nome di origine latina, significa “vittorioso “.

Valentino: nome di origine latina, significa “voloroso, vigoroso, sano”.

Vito: nome di origine latina, significa “vita”.

Victor: nome di origine romana, significa “vittorioso “.

Vasco: nome di origine incera,con molta probabilità si tratta di un soprannome, variante di Basco, originario della Guascogna e quindi potrebbe significare ‘spaccone’.

Vincent: versione inglese di Vincenzo, nome di origine latina, significa “destinato a vincere “.

Valdimir: nome di origine russa, significa “uomo di potere “.

Vinicio: nome di origine latina, significa “amante del vino “.

Vanni: forma diminutiva di Giovanni nome di origine ebraica, significa “dono del Signore “.

Vitaliano: nome di origine latina, significa “figlio di Vitale “.

Valter: nome di origine germanica, significa “comandante dell’esercito “.

