Lorenzo Battistello, concorrente del primo Grande Fratello ha commosso tutti pubblicando la sua foto da vecchio.

In questi ultimi giorni sono stati in tanti, tra vip e non vip, a pubblicare le proprie foto da vecchi. Tra tanti scatti, uno che ha riscosso svariati consensi è stato quello di Lorenzo Battistello, primo concorrente del Grande Fratello che ne ha approfittato per parlare della malattia che lo ha colpito recentemente e che gli aveva fatto temere di non potersi mai vedere da vecchio. Uno scatto che il cuoco ha condiviso anche per invitare tutti alla prevenzione.

