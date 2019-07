Un ottimo a base di Kefir, che soddisferanno il nostro palato. Un’ottima torta che renderà più lieta la nostra colazione o la nostra merenda.

In queste pagine abbiamo parlato spesse volte del Kefir, e delle strepitose qualità di questo alimento così simile allo yogurt ma molto più nutriente e benefico.

Il Kefir può essere usato non solo come uno yogurt a colazione insieme ai cereali o i muesli ma anche essere alla base di alcune ottime ricette. Oggi vedremo un dolce fatto proprio col kefir e quindi più digeribile per il nostro intestino

Torta soffice di Mele e Kefir

Ingredienti

200 ml di Kefir di latte

5 mele

300 g di farina 00

100 g di burro

3 uova

200 g di zucchero

1 bustina di lievito per dolci

succo di un limone zucchero a velo q.b.

Preparazione

Tagliamo il burro a cubetti e lavoriamolo con la forchetta. Sbucciamo le mele e tagliamole a spicchi. Dopo di che per evitare che diventano nere mettiamole a bagno nel succo di limone. Sbattiamo uova e zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso .

A questo punto aggiungiamo il burro , successivamente il Kefir, il lievito e la farina setacciati. Quando il composto è ben amalgamato aggiungiamo le mele dopo di che versiamo il composto all’interno di uno stampo per dolci a seconda della nostra fantasia. Possiamo infatti scegliere una bella ciambella oppure se la torta e per i bambini optare per qualche forma particolare. Mettiamola in forno che abbiamo precedentemente preriscaldato a 170 °C e facciamo cuocere per 40-45 minuti. Prima di togliere dal forno la torta controlliamo che la cottura sia ok. Per farlo ci affidiamo al vecchio metodo della nonna quella dello stecchino, se esce asciutto possiamo togliere la nostra torta al Kefir dal forno. Lasciamo raffreddare la nostra torta e poi per renderla più bella esteticamente spolveriamo lo zucchero a velo.

Un dolce veramente ottimo e sicuramente con pochissimi grassi, ideale anche per le colazioni o le merende dei nostri figli. Non ci resta che provare e assaggiare questa semplice torta ideale anche per chi non è un grandissimo chef.

