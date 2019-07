Dopo la brutta situazione che si è creata con il suo sfratto, si torna a parlare di Morgan in particolare con le dichiarazioni di sua madre: scopri di più..

Tanto si è parlato di lui nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, soprattutto dopo la notizia (che lui stesso ha più volte reso pubblica) relativa allo sfratto dalla sua abitazione, predisposto per il 5 giugno.

Nonostante Marco Castoldi, in arte Morgan, avesse infatti fatto più volte appello anche in TV e ai giornali, nulla si era smosso: alla fine del mese scorso infatti il cantante ha dovuto lasciare casa sua, e questo evento l’ha portato anche a polemizzare e a sentenziare in maniera molto decisa contro i suoi colleghi e contro la sua ex moglie Asia Argento.

Proprio in quell’occasione l’artista se l’era presa anche con Adriano Celentano: “Caro giustiziere molleggiato amico quando conviene, caro numero uno del one man show così brillante, dalla parte della gente… Ma per favore, avete paura della vostra ombra, voi ci tenete all’esposizione, esposizione mediatica”.

E più nello specifico aveva parlato anche dell’Argento e della sua decisione sullo sfratto, che aveva criticato più volte: “è stata lei a sancire questo sfratto. E’ sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E dire che io di soldi gliene ho dati tantissimi”.

Morgan, ecco le dichiarazioni della madre: “mi dissero che frequentava una persona complicata”

Ora a parlare della stessa Asia e della situazione attuale di suo figlio è la mamma di Morgan, Luciana Castoldi, che si è sfogata in un’intervista a Grand Hotel. La mamma dell’artista infatti immaginava un futuro diverso per il figlio fin dall’inizio, poiché voleva che diventasse direttore d’orchestra: già in tenera età il piccolo prodigio sapeva suonare chitarra e pianoforte.

“Quando mio figlio Marco, che tutti conoscono con il nome di Morgan, quasi 30 anni fa ebbe il primo contratto per fare un dico, io maledissi tutte le case discografiche del mondo”, dichiara la signora Castoldi.

Infine, la mamma ha parlato anche del Marco di un tempo, che era “allegro e pieno di vitalità”. Una vitalità che poi sarebbe scomparsa, secondo lei sia per colpa dell’ambiente musicale sia per colpa della sua storica compagna Asia Argento: “Un giorno mi chiamarono dicendomi che frequentava una persona complicata. Era Asia Argento. Marco era innamorato come mai prima”.

