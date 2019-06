Primo appuntamento in pubblico per Morgan, impegnato in un concerto ad Avellino. Ma non tutto è andato come gli organizzatori aveva sperato ed è stata polemica.

Dopo il doloroso sfratto dalla sua casa di Monza e tutte le polemiche che l’hanno accompagnato, Morgan è tornato per la prima volta a suonare in pubblico. Ma il concerto sul palco dell‘Irpinia Street Mood ad Avellino si è trasformato anche in un comizi.

Il cantante e popolare giudice di talent musicali si è scagliato contro lo stato che non l’ha difeso e contro gli organizzatori del concerto che, secondo lui, lo hanno umiliato.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie della categoria gossip, CLICCA QUI!

Morgan in concerto ad Avellino, il suo compenso ai senzatetto

Il ritorno di Morgan alla musica, suo primo vero grande amore, non è stato sereno. Il cantante milanese, ex leader dei Bluvertigo, nelle ultime ore si doveva esibire ad Avellino come ospite dell’Irpinia Street Mood, una manifestazione enogastronomica che richiama molto pubblico.

Un concerto solo per lui, al piano e alla chitarra, che però a lui non è piaciuto. Invece di un teatro o di una location prestigiosa, gli organizzatori gli hanno messo a disposizione un palco essenziale, in mezzo al centralissimo corso Vittorio Emanuele.

A Morgan però è sembrata una presa in giro, come se volessero fargli pesare che adesso è in mezzo ad una strada (anche se Vittorio Sgarbi gli ha già trovato casa in un palazzo antico di Sutri dove lui fa il sindaco). Via social il cantante si è lamentato, poco prima di iniziare il concerto, dicendo che la scenografia era offensiva, che gli organizzatori lo volevano umiliare.

E nel suo sfogo ha anche svelato il cachet per la serata: “Trovo umiliante vedere un grande artista buttato in mezzo a una strada che suona per 5.000 euro con cui a stento riuscirei a pagare le spese di viaggio, perché in questo momento sono sulle prime pagine di tutti i giornali e quindi il mercato ne dovrebbe tenere conto”.

Ti potrebbe interessare anche: Asia Argento: chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Invece secondo lui lo pagano come un debuttante, il palco è di cattivo gusto non perché sia ad Avellino ma perché in mezzo ad una strada (“lo direi anche se fosse stata L’Appia antica”). Così ha preso una decisione clamorosa. Nonostante il momento di crisi, devolverà il compenso alle famiglie

senza tetto o a qualche associazione della zona che li segue: “ Lo so che non è molto ma è il mio contributo e non sarà il primo”.

Un commento durissimo che non è stato apprezzato però da molti. C’è infatti chi gli ha ricordato che il festival gastronomico non è una novità e prima di molti altri grandi artisti si sono esibiti nello stesso posto senza fare polemiche.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI