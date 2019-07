Morgan, dopo aver perso casa, ha accusato il nuovo proprietario.

Morgan, come molti sapranno, ha perso da poco la sua casa di Monza. Trovati i soldi per riacquistarla, il cantautore ha accusato il nuovo proprietario di tentata speculazione ai suoi danni. Sembra infatti che la trattativa non sia andata in porto per via di una richiesta troppo esosa, fatta per approfittarsi della sua debolezza.

