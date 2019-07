Un gustoso e particolare menu per pranzo e per cena con i fichi. Un frutto particolare molto versatile in cucina.

Cercate qualche idea in cucina che colpisca il palato dei vostri amici e famigliari? Non perdete le ricette del menu di oggi che vedono come protagonisti i fichi. Ricette gustose e particolari per un menu completo di primo piatto e secondo accompagnati da due contorni di verdure.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con la mozzarella di bufala-VIDEO-

Il consiglio del giorno

I fichi sono frutti molto particolari, dal gusto zuccherino e dalla polpa morbida e carnosa. Ottimi consumati freschi, sono però altamente calorici e sconsigliati nell’ambito di una dieta ipocalorica o di un regime alimentare controllato. In cucina si prestano a diverse preparazioni e l’accostamento dolce salato di alcune ricette conquista il palato al primo assaggio. Tipica della tradizione romana è la pizza fichi e prosciutto crudo, ma questi frutto sono ottimi in un primo piatto e anche in secondi piatti di carne.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i fichi

Non perdete le ricette per la cena con i fichi, cliccate alla pagina successiva!