Grande Fratello Vip: i possibili opinionisti

Dopo il presentatore, al Grande Fratello Vip è il momento della scelta degli opinionisti.

Manca ancora qualche mese alla messa in onda del Grande Fratello Vip, eppure le voci sulla conduzione, i possibili concorrenti e tutto ciò che gira intorno al programma continuano a susseguirsi senza sosta.

Dopo aver appurato che al timone ci sarà Alfonso Signorini, ex opinionista e spalla prima di Alessia Marcuzzi e poi di Ilary Blasi, ciò che si chiedono in molti è chi prenderà mai il suo posto. Al momento, infatti, non si sa ancora molto sui possibili opinionisti e le prime voci a riguardo stanno arrivando solo adesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Ilary Blasi: “Ecco perché ho detto no al Grande Fratello Vip”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il Grande Fratello Vip, la conduzione e i possibili protagonisti CLICCA QUI!

I possibili opinionisti del Grande Fratello Vip

Foto da Instagram @alfonsosignorini



In questi anni Alfonso Signorini ci ha abituati alla sua presenza in veste di opinionista. Un abito che gli è calzato a pennello e che ha vestito con sempre più confidenza, fino a diventare praticamente una spalla nella conduzione. Quest’anno, quindi, non è poi così strano immaginarlo nei panni di presentatore. Ciò che in tanti si chiedono è chi ci sarà al suo fianco a coprire il posto lasciato vuoto.

Sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale, iniziano a giungere le prime notizie e secondo quanto riportato da Blogo e da Bitchyf, è possibile che gli opinionisti saranno diversi e non fissi.

La scelta più probabile è che nel corso delle varie puntate si susseguano più presente che a rotazione si daranno il cambio per commentare quanto accade nella casa più spiata d’Italia.

Quanto ai nomi, per adesso si pensa ad ex concorrenti e i più papabili sono quelli di Cristiano Malgioglio, Ivan Cattaneo, Valeria Marini, Walter Nudo, Serena Grandi e si pensa, addirittura, Pamela Prati.

Un cast che promette sicuramente un certo movimento e la possibilità di portare un pizzico di sale a quanto avverrà all’interno della casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Valentina Vignali: “Dopo il grande fratello mi sono trovata in difficoltà”

Dopotutto, con le precedenti edizioni ci siamo abituati a vederne di tutti i colori e a sentire commenti spesso pungenti e provocatori da parte degli opinionisti. Anche quest’anno, quindi, non è da escludere che, complice il nuovo presentatore, ci siano siparietti dei quali discutere, probabilmente carichi dell’ondata di novità data dai tanti cambiamenti che renderanno indubbiamente ancor più commentata la prossima edizione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Grande Fratello 15: l’ex concorrente diventa papà, l’annuncio

Leggi anche -> Grande Fratello Vip 2019 sarà condotto da un uomo – VIDEO

Leggi anche -> Grande Fratello 2019: Luca Onestini polemico anche durante la finale