Nomi per bambino che inziano con la lettera ‘S’

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘S’. Nomi classici italiani e stranieri con la loro origine ed il significato.

Se state per avere un meraviglioso bimbo maschio e non siete ancora sicuri del nome da donargli, ecco per voi una lista di nomi bellissimi che iniziano con la lettera ‘S’. Nomi che affondano le loro radici nel passato, nella storia delle civiltà e ricchi si significato.

Scopri se tra i nomi selezionati da noi potrebbe esserci quello giusto per il tuo bambino. Se arriverà sarà il cuore a rivelartelo.

I più bei nomi per bambino che inizano con la lettera ‘S’

Samuele: nome di origine ebraica, significa’Dio è Signore ‘.

Simone: nome di origine ebraica, significa’Dio ha ascoltato ‘.

Salvatore: nome di origine ebraica, significa’Dio salva, Dio è salvezza’.

Stefano: nome di origine greca, significa’corona ‘.

Sebastiano: nome di origine greca, significa’degno di venerazione ‘.

Sergio: nome di origine etrisca, significa’custodire, salvare, curare’.

Saverio: nome di origine spagnoal , significa’casa nuova ‘.

Silvio: nome di origine latina, significa’selva, bosco ‘.

Steven: variante inglese del nome Stefano, nome di origine greca, significa’corona ‘.

Santo: nome di origine latina, significa’sacro ‘.

Sandro: nome di origine greca, significa’proteggere, difendere ‘.

Savino: nome di origine latina, significa’nativo della Sabina ‘.

Sabino: nome di origine latino , significa’nativo della Sabina ‘.

Sabatino: nome di origine ebarico, significa’riposo ‘.

Salvo: diminutivo di Salvatore, nome di origine ebraica, significa’Dio salva, Dio è salvezza’.

Santi: derivazione del nome Santo, nome di origine latina, significa’sacro ‘.

Silvestro: derivazione del nome Silvio, nome di origine latina, significa’selva, bosco ‘.

