I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘R’. Nomi che affondano la loro radice nella tradizione sia italiani che stranieri con il loro significato.

State aspettando un meraviglioso maschietto che presto arriverà a riempire d’amore la vostra vita? Se non sapete ancora come chiamarlo, date uno sguardo ai più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘R’ che abbiamo selezionato per voi!

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘P’

Nomi bellissimi, alcuni classici e molti anche stranieri e molto particolari, tra cui forse, troverete quello perfetto per il vostro bambino. Quando sarà arrivato quello giusto, sarà senza dubbio il cuore a dirvelo, perché batterà un po’ più forte!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria maternità, clicca qui!

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘R’

Riccardo: nome di origine tedesca , significa “forte, coraggiorso”.

Raffaele: nome di origine ebraica, significa “medico di Dio “.

Roberto: nome di origine provenzale, significa “splendente di gloria “.

Rocco: nome di origine celtica, significa “di alta statura “.

Rosario: nome di origine latina, significa “corona di rose “.

Romeo: nome di origine latina, significa “cittadino che per devozione, va in pellegrinaggio a Roma “.

Renato: nome di origine celtica, significa “nato di nuovo “.

Ruben: nome di origine ebraica, significa “figlio della provvidenza “.

Raul: nome di origine latina, significa “gloria della nazione “.

Ruggero: nome di origine sassone, significa “lancia gloriosa “.

Richard: nome di origine tedesca, significa “valoroso condottiero “.

Rodrigo: nome di origine latina, significa “ricco di gloria “.

Raimondo: nome di origine tedesca, significa “perspicace difensore “.

Rodolfo: nome di origine tedesca, significa “lupo glorioso “.

Raian: nome di origine irlandese, significa “piccolo re “.

Raffaello: nome di origine ebraica, significa “Dio è il guaritore “.

Remo: nome di origine latina, significa “che scorre “.

Raniero: nome di origine tedesca, significa “mente dell’esercito “.

Rossano: nome di origine greca, significa “splendente, luminoso”.

Ranieri: nome di origine tedesca, significa “mente dell’esercito “.

Rolando: nome di origine prussiana, significa “gloria del suo paese “.

->>>GUARDA ANCHE:

Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘C’

Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘C’

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘B’

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘B’

Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘A’

Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘A’

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI