Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘P’

Sono pochi i genitori che hanno le idee chiare sul nome da dare ad un figlio, i più vagano tra il far contenti i nonni e dare un nome importante per la famiglia o ricercare un nome particolare che abbia un significato importante e portatore di un futuro luminoso! Scorrete la lista di nomi che abbiamo selezionato per voi, magari troverete quello perfetto per il vostro bambino!

Pietro: nome di origine aramaica, significa “pietra”.

Paolo: nome di origine latina, cognome di una gens romana.

Patrick: versione inglese di Patrizio, nome di origine latina, significa “nobile, patrizio”.

Pierluigi: nome composto da Piero, di origine aramaica che significa ”Pietra” e Luigi, nome di origine francone, che significa “gloria”.

Pierpaolo: nome composto da Piero, di origine aramaica che significa ”Pietra”e Paolo, nome di origine latina, cognome di una gens romana.

Patrizio: nome di origine latina, significa “nobile, patrizio”.

Pierfrancesco: nome composto da Piero, di origine aramaica che significa ”Pietra” e Francesco, nome di origine latina, significa ”Uomo franco”.

Piero: diminutivo di Pietro nome di origine aramaica, significa “pietra”.

Peter: versione inglese di Pietro, nome di origine aramaica, significa “pietra”.

Pablo: versione spagnola di Paolo, nome di origine latina, cognome di una gens romana.

Philip: versione inglese di Filippo, nome di origine greca, significa “amante dei cavalli”.

Pedro: versione spagnola di Pietro,nome di origine aramaica, significa “pietra”.

Pierre: varinate francese di Piero,diminutivo di Pietro nome di origine aramaica, significa “pietra”.

Prince: nome di origine inglese, significa “principe”.

Pio: nome di origine cristiana, significa “pio, devoto”.

Piersilvio: nome composto da Piero, di origine aramaica che significa ”Pietra” e Silvio, nome di origine latina che significa “selva, bosco”.

Pascal: versione francese del nome Pasquale, nome di origine cristiana, dato in ricordo della Pasqua.

