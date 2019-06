Una maschera scrub fai da te per preparare i piedi all’estate. Renderli morbidi, vellutati e privi di imperfezioni sarà davvero piacevole e semplice.

L’estate mostra il nostro corpo in tutta la sua bellezza ma anche in tutti i suoi difetti, ed i piedi se non curati, possono assolutamente diventarlo. Abbiamo selezionato per voi un video tutorial seguendo il quale potrete creare un trattamento eccezionale per rendere la pelle dei tuoi piedi vellutata, morbida e idratata. Una maschera scrub che in pochi minuti, preparerà i vostri piedi alla bella stagione, pronti per essere sfoggiati in un bellissimo paio di sandali o in spiaggia.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: 5 consigli per mostrare gambe perfette quest’estate

I piedi andrebbero curati ogni settimana dedicando le giuste attenzioni alle unghie, per averle sempre perfettamente limate e smaltate, e alla pelle che dovrebbe essere idratata ogni giorno con una crema molto corposa o un burro vegetale.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come creare una maschera scrub per piedi perfetti!

Per creare la maschera scrub per i piedi, avrete bisogno di:

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

succo di mezzo limone

3 cucchiai di zucchero bianco

1 cucchiaio di olio vegetale

1 cucchiaio di miele

5-6 gocce di olio essenziali di tea tree o di salvia

Questa maschera scrub si preparerà con ingredienti naturali e in modo molto semplice. Una volta pronto il composto potrà essere applicato con un massaggio circolare che coinvolga l’intero piede, unghie comprese. Dopo qualche minuto di massaggio, potrà essere lasciato in posa per una decina di minuti e poi risciacquato con acqua tiepida. Il trattamento completo prevede l’applicazione di una buona crema idratante. Non vi resta che seguire il video tutorial!

->>GUARDA ANCHE:

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI