Barbara d’Urso: un video contro le critiche

Barbara d’Urso ha deciso di rispondere alle tante critiche con un video dedicato ai suoi fan.

Barbara d’Urso è sicuramente una delle donne più stimate e invidiate della TV. Sempre sulla cresta dell’onda, la presentatrice sembra infatti non perdere mai un colpo, affermando giorno dopo giorno la sua bravura. Perché al di là dei gusti personali, la d’Urso sa sicuramente come stare dietro le telecamere, coinvolgendo il pubblico con un mix di informazioni, tempi e modi di fare che danno sempre vita a qualcosa di nuovo. Una strategia vincente che mai come quest’anno si è dimostrata tale, portando a risultati incredibili, specie per quanto riguarda il suo nuovo programma Live – Non è la d’Urso, nato quasi in sordina e diventato uno degli show serali più discussi e seguiti dal grande pubblico. Un pubblico che la stessa Barbara ha pensato bene di ringraziare, non senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando di numeri e dimostrando con i fatti il suo successo.

Barbara d’Urso dedica un video ai suoi fan

Chi segue Barbara d’Urso sa bene come oltre ad essere apprezzata sia anche spesso criticata per il successo dei programmi che gestisce. Critiche che sono indubbiamente arrivate anche a lei che se solitamente lascia correre, ieri ha scelto di dire la sua e per farlo ha pensato bene ad un video con il quale si è rivolta al suo pubblico.

“Questo video è dedicato a voi. Certo, quattro programmi, quattro successi lo devo a voi quindi devo assolutamente condividere. Pomeriggio 5 dal primo Settembre ha vinto la sfida col competitor ogni giorno. Idem Domenica Live nella sua fascia oraria. Il Grande Fratello ha portato a casa il 20% di media… E poi c’è Live – Non è la d’Urso. Quando è partito questo progetto alcuni hanno scritto, ‘La d’Urso adesso farà un flop pazzesco, le chiuderanno la trasmissione alla seconda puntata.’ Ne abbiamo fatte 15 se non sbaglio. In alcune puntate abbiamo portato a casa anche il 20% di share. L’obiettivo di rete era il 12. Sapete cos’è, io non rispondo mai. Io rispondo con i fatti e soprattutto voglio bene anche a voi. Buon estate, col cuore!”

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione perché come segnalato dalla stessa Barbara, i fatti parlano per lei. Si tratta quindi di una stagione televisiva che si è conclusa nel migliore dei modi e che lascia presagire ad un’altra ancor più ricca di contenuti. Da Settembre, infatti, Barbara tornerà in TV sicuramente con il suo Live – Non è la D’urso che in tanti stanno già aspettando ma anche con altri programmi. Ora, però, è tempo di vacanze anche per lei, anche se il lavoro, come è facile intuire dal suo ultimo post, resta sempre in cima ai suoi interessi, anche quando arriva la bella stagione.

