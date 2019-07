Pier Silvio Berlusconi e il suo parere sul Prati Gate.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dire la sua sul Prati Gate e su come Mediaset ha affrontato l’argomento nel modo corretto e senza eccessi. Interrogato sull’argomento, Pier Silvio ha spiegato il perché l’argomento sia stato trattato dalle reti Mediaset e come l’argomento possa essere addirittura utile per evidenziare il rischio dato dalla bolla dei social.

