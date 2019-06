Scopri perché mangiare alimenti di tipo integrale fa così bene alla tua salute.

Gli alimenti di tipo integrale sono da sempre al centro dell’attenzione per via delle tante proprietà benefiche. Sceglierli al posto di quelli raffinati è un modo per mantenersi sia in piena forma che in salute e tutto per una serie di fattori, alcuni dei quali ancora poco noti alla maggior parte delle persone.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → Dieta: ecco perché dovresti mangiare i cibi integrali

