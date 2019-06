Elettra Lamborghini in un’intervista rilasciata a Vanity Fair ammette di aver riscoperto il rapporto con Dio poi le parole sul suo fidanzato

La bellissima e giovane ereditiera Elettra Lamborghini reduce dal grande successo ottenuto durante il programma The Voice, in onda su Rai 2, è stata intervistata dal periodico Vanity Fair e nel corso della lunga chiacchierata ha avuto modo di toccare diversi argomenti che riguardano la sua vita privata e spirituale.

Ed è proprio parlando di questo argomento che la Lamborghini ha ammesso di aver recuperato il rapporto con la fede: “Da giovane ero ‘sborona’. Poi per fortuna, non sono una cretina, sono rimasta umile. Oggi non me ne frega più una mizzega, sono diventata molto più spirituale e ho trovato la felicità in altre cose. Ho ritrovato il rapporto con Dio, ma preferisco non parlarne troppo. Vorrei adottare una bambina africana. Sto bene nel nulla. Ripeto: se fosse per me io mollerei tutto e andrei in Africa. Ho già fatto tutto e visto tutto nella vita, ho 25 anni ma mi sento vecchissima. La vita è fatta di aspettative: uno si immagina di voler arrivare a una cosa bella, una volta che ci sei dentro ti rendi conto che fa caga*e. Quindi vuoi tornare a spalare la mer*a dei cavalli, che forse è meglio.”

Poi ammette di non essere una persona ‘pericolosa’ anzi si descrive come una persona normalissima, infatti ha ammesso di essersi descritta con poco occhio critico all’inizio della sua carriera: “Sono una persona normalissima. Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna, non bevo alcol né l’ho mai bevuto, non ho mai fumato uno spinello, non mi drogo. Sono bravissima. Ho sempre avuto moltissime regole, e anche oggi le seguo. Ai genitori dei bambini miei follower dico: meno male che seguono me e non altre zocco***e che ci sono in giro. Sono tutto fumo e zero arrosto.”

Elettra Lamborghini: innamorata persa di Afrojack

Elettra Lamborghini da quasi un’anno è fidanzata con il famosissimo Dj e producer, Afrojack. I due si trovano bene insieme e sono innamoratissimi. Ed è proprio l’amore per Nick van de Walt che l’ha aiutata a fare ordine dentro se stessa: “Non riesce a stare senza di me per più di sei giorni. Sono molto serena, pensi che stiamo insieme da quasi un anno, un recordissimo per me, e non abbiamo mai litigato. Prima di lui ero single da molto tempo. Non è perché ho due tette e un sedere grosso che mi si deve giudicare ‘facile’”.

Per Elettra, l’amore non ha sesso e vive la sua bisessualità nella maniera più serena possibile: “Assolutamente sì. Infatti Nick è una cosa a parte: stando con lui ho capito che non mi interessano tanto gli uomini, mi innamoro della persona, non del sesso.”

