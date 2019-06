Secondo le ultime anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai per la prossima stagione tv non ci sarebbe posto per un programma condotto da Antonella Clerici. Si va verso un clamoroso addio?

Da vent’anni è uno dei volti più popolari di Rai 1, ha anche condotto il Festival di Sanremo ma Antonella Clerici rischia seriamente di non avere un programma tutto suo nella prossima stagione Rai.

Ufficialmente i palinsesti verranno presentati solo nei prossimi giorni alla stampa e agli investitori pubblicitari, ma la conduttrice milanese non risulta da nessuna parte, nemmeno con ‘Sanremo Young’ che è l’ultima trasmissione di successo presentata.

Antonella Clerici fuori dai programmi Rai nella prossima stagione?

Antonella Clerici in fuga dalla Rai? É questo lo scenario che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi nonostante un contratto già firmato fino a giugno 2020 per un compenso di circa 1.2 milioni all’anno.

Secondo le anticipazioni tv arrivate da TvBlog, in attesa di conferme quando verranno presentati ufficialmente tutti i palinsesti della Rai per la prossima stagione, al momento il nome di Antonellina non risulterebbe accanto a nessuna trasmissione anche perché da viale Mazzini avrebbero deciso di non produrre una nuova edizione di ‘Sanremo Young’, il talent musicale che la Clerici ha condotto negli ultimi due anni dal Teatro Ariston.

Solo indiscrezioni, ovviamente, perché fino ad oggi la tv di stato non ha voluto commentare nessuna anticipazione. Non lo fa nemmeno il popolare volto Rai che al momento si trova in vacanza a Portofino. Nelle ultime ore, dopo che la notizia ha fatto il giro del web, Antonella Clerici si è limitata a postare una sua immagine sorridente e l’ha accompagnata con un post molto chiaro: “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere”.

Fin da subito le è arrivata la solidarietà dei suoi tantissimi fans, ancora amareggiati per come è stata fatta fuori dopo 18 anni dalla conduzione de ‘La prova del cuoco’ per lasciare il posto ad Elisa Isoardi. Ma ci sono anche tanti colleghi, come Simona Ventura e Rita Dalla Chiesa che le hanno dato sostegno sul web, così come il suo agente Luci Presta.

Quella appena andata in archivio non è stata una stagione indimenticabile per la Clerici. Se ‘Sanremo Young’ infatti tutto sommato non ha deluso facendo registrare buoni ascolti, non così è stato per la nuova edizione di ‘Portobello’, lo storico programma di Enzo Tortora che si è risolto con un flop come ha confermato lei stessa. Meglio invece è andata con l’amore, perché con Vittorio Garrone ha ritrovato la voglia di stare bene in coppia.

