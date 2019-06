Lo aveva dichiarato lui stesso: la storia con Giulia De Lellis non era finita bene. Ma ora Andrea Damante è stato visto con una nuova ragazza.. Ecco chi è

Il distacco da Giulia De Lellis e la scoperta di una nuova storia (ora più confermata) della sua ex ragazza con Andrea Iannone non lo aveva fatto stare per niente bene. A dichiararlo era stato lui stesso qualche settimana fa, quando si era sfogato ai microfoni di Spy, giornale per il quale aveva rilasciato un’intervista esclusiva.

Eppure ora il dj veronese non sembra voler perdere tempo: sembra infatti che dopo la rottura con la De Lellis sia stato “pizzicato” più volte in compagnia di altre ragazze.

Tra le ultimissime c’è stata Barbara Fumagalli, ma proprio nelle ultime ore Andrea Damante sembra aver trovato già qualcun altro, con il quale pare sia stato visto anche in atteggiamenti molto intimi.

Il mondo del gossip ovviamente non è restato a guardare, e ora ci si chiede se l’ex tronista di Uomini e Donne abbia già ritrovato la passione..

Andrea Damante “pizzicato” con una nuova ragazza: ecco chi è il nuovo flirt dell’ex della De Lellis

Sicuramente Andrea Damante conoscerà moltissime persone ogni giorno, dato il suo tipo di lavoro: eppure le foto della sua ultimissima fiamma, pubblicate questa mattina dal profilo Instagram di Gossiptvofficial, non sembrano lasciare spazio al dubbio.

Lei si chiamerebbe Aurora Frattari e, secondo quanto rilevato dalla pagina, sarebbe una giovane blogger. Nella foto in cui sono stati “paparazzati” molti hanno subito riconosciuto delle somiglianze con Giulia De Lellis: lei ha una lunga chioma di capelli mori tenuti su una coda, mentre lui le cinge il collo e la tiene per mano.

Che Andrea Damante abbia già ritrovato l’amore quindi? Non ci resta che stare a vedere e aspettare conferma..

