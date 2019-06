Scopri come nascondere i capelli bianchi con il cacao amaro.

I primi capelli bianchi sono uno shock per ogni donna. Per fortuna ci sono rimedi naturali in grado di limitare il problema e uno tra questi è il cacao che se applicato nel modo corretto, consente non solo di nascondere i capelli bianchi, coprendoli alla perfezione ma anche di renderli più sani. Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Cacao per nascondere i capelli bianchi e renderli più sani

