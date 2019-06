All-in di biondi nella famiglia Lucia-Ferragni: Fedez si fa biondo. “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”, e Chiara Ferragni reagisce..

700 mila like e un colpo di follia: Fedez sta infatti rimbalzando nelle ultime ore su tutte le pagine di gossip e sui social. Con un post su Instagram infatti il cantante ha mostrato la sua nuova scelta di stile.

Il mondo dei follower non ha tardato a dare risposte e a dare la propria opinione: tante le prese in giro, i paragoni e i complimenti. A commentare anche tante star, a partire da Iginio Massari, il famosissimo chef con cui lo stesso Fedez aveva avuto occasione di collaborare: “eh no è.. Non voglio competitors”

Tra i commenti anche i paragoni più spietati: da Goku a Justin Bieber, ma anche Rita Levi Montalcini. Anche i suoi affezionatissimi quindi non si sono risparmiati, e hanno colto con “ironia” questa sua scelta improvvisa.

Fedez diventa biondo: la reazione dei social e di Chiara Ferragni

Un primo sconcerto iniziale ha colpito anche Chiara Ferragni, l’imprenditrice e blogger italiana moglie del cantante, che inizialmente era incredula alla vista del post sul profilo Instagram del marito.

A confermarlo una storia sul social network postata proprio da lui, che riprende il momento in cui lei vede per la prima volta il nuovo colore di capelli: occhi in fuori e bocca aperta per la fashion blogger.

Eppure tra i commenti non è tardato ad arrivare anche il suo, tra i più belli scritti sotto alla foto: “ma quanto sei figo amore mio”. Il tutto con un cuore trafitto da una freccia, da veri e propri innamorati.

Pare che Fedez quindi, sia riuscito a smorzare il momento negativo passato dopo la spiegazione pubblica del suo piccolo problema di salute. Ma i fan si abitueranno a questo cambiamento? Non ci resta che stare a vedere..

