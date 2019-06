Il cacao oltre ad essere un alimento molto apprezzato è anche un ingrediente speciale, in grado di coprire i capelli bianchi.

I primi capelli bianchi sono un problema che presto o tardi colpisce ogni donna. Se un tempo ci si limitava a correre dal parrucchiere al fine di rimediare con un colore coprente, oggi sempre più donne, scelgono ogni giorno di risolvere il problema con tecniche naturali che, oltre ad essere più economiche e facili da gestire risultino anche meno nocive per la salute.

Uno dei rimedi forse meno conosciuti ma non per questo non efficaci ha come ingrediente il cacao.

Alimento più che noto per le sue proprietà e per il sapore altamente apprezzato dalla maggior parte delle persone, il cacao è infatti da sempre un rimedio di bellezza molto utile sia per migliorare la circolazione sanguigna che per dare vigore alla pelle. Ciò dipende dalla presenza dei polifenoli che ne fanno un alimento prezioso e ricco di antiossidanti, utile contro l’invecchiamento di pelle e, ovviamente, capelli.

Capelli bianchi: il rimedio a base di cacao e miele

Per eliminare i capelli bianchi in modo naturale, il cacao è la soluzione ideale. Semplice, naturale e in grado di sprigionare un aroma che profumerà i capelli in modo piacevole.

Per realizzare la soluzione anti capelli bianchi servono:

Circa 30 grammi di cacao amaro in polvere

Due cucchiai di miele biologico

Si uniscono i due ingredienti in modo da ottenere una sorta di crema piuttosto densa che andrà applicata sui capelli asciutti, cercando di insistere sulle zone dove si notano più capelli bianchi. Il prodotto dovrà restare sui capelli per almeno un’ora. Passato i 60 minuti, risciacquare e procedere con il consueto shampoo. In questo modo il cacao andrà a coprire naturalmente i capelli bianchi, lasciandoli visibilmente più sani e donando loro il suo inconfondibile profumo, reso ancor più intenso dalla presenza del miele.

Attenzione: se si è allergiche al nichel questo composto potrebbe potare ad irritazioni del cuoio capelluto. Il cacao è infatti ricco di questo metallo. Nel dubbio rivolgersi al proprio medico curante. In ogni caso è sempre bene fare una piccola prova sul polso, per osservare eventuali reazioni allergiche.

