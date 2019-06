Il pensiero magico dei bambini, un mondo da rispettare

Vi è un periodo nell’età evolutiva nel quale i bambini tendono a descrivere la realtà in un modo molto personale, creando storie fantasiose, questo rappresenta una tappa importante della crescita.

Ai genitori e agli adulti che hanno spesso a che fare con i bambini sarà capitato di ricevere da parte loro delle spiegazioni inverosimili o del tutto create dalla fantasia dei bambini, non si tratta di bugie ma di una fondamentale ed importante tappa evolutiva della loro crescita, il pensiero magico.

Il pensiero magico dei bimbi, una risorsa importantissima per la loro crescita

Il pensiero magico dei bambini è un qualcosa da preservare e stimolare in un’epoca in cui schermi, mondo digitale e televisione, condizionano la mente dei piccoli in maniera molto invadente, come ha dichiarato il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro psico pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti,alle pagine di Varese News:

“Il pensiero magico è un pensiero speciale, che si sviluppa dai 2 anni e rimane presente e vitale fino ai sette otto anni di età e che rende i bambini capaci di trasformare la realtà, di nominarla in un altro modo. Il pensiero magico è l’espediente cognitivo eccezionale che i bambini hanno a disposizione per riuscire a vivere in un mondo troppo diverso, troppo grande, troppo incomprensibile per loro. Tutti i bambini sentono la frustrazione e l’impotenza del loro essere piccoli in un mondo che non è a loro misura”

Quindi, il pensiero magico dei bambini non andrebbe rilegato tra le bugie, ma esaltato e soprattutto ascoltato per riuscire ad abbassarsi alla loro altezza e cercare di capire il loro modo di guardare il mondo, una vera risorsa da non lasciare inutilizzata. La loro purezza e spontaneità è ciò che tiene il cuore degli adulti ancora pieno di gioia e speranza per il futuro!

