Fedez ha deciso di cambiare completamente look e si è tinto i capelli, ora la famiglia ha i capelli biondi. Tutto in un video

Fedez ha approfittato dell’assenza delle moglie, in giro per lavoro, e del figlio Leone, al mare con i nonni, per cambiare completamente look. Il rapper si è tinto i capelli di biondo e lo ha annunciato a tutti attraverso il suo profilo Instagram: “Ho battuto sul tempo l’arrivo dei capelli bianchi”.

“Ora in famiglia siamo tutti biondi” ha continuato Fedez. I Fan si sono divisi in due tra chi ha apprezzato il cambiamento di look e chi ha chiesto l’intervento della Ferragni: “Chiara fai qualcosa per favore”.

Leggi anche >>> Alessandra Amoroso si ritira? Scopriamo la verità

Leggi anche >>> Cecilia Rodriguez, che frecciatina a Iannone e Giulia De Lellis

Leggi anche >>> Pamela Prati è uno schianto a 60 anni: dimentica Mark e si mostra cosi – FOTO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI