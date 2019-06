Arrivano le coppie di Temptation Island 2019 e si presentano al pubblico di Canale Cinque spiegando perché partecipano al programma e come si è sviluppata la loro storia d’amore più o meno di lunga data.

Inizia Temptation Island 2019 e le coppie si presentano prima ancora di sbarcare sull’isola.

Perché partecipano al programma? Qual è la loro storia? Scopriamolo insieme.

Temptation Island: le coppie

Jessica e Andrea – Insieme da due anni e nove mesi. Il 9 giugno 2019 doveva essere la data delle loro nozze ma una serie di paure hanno spinto lei a disdire e ora si chiede se sia ancora felice in questa coppia

Ilaria e Massimo – 2 anni e mezzo insieme e lei teme che lui sia troppo bambino per metter su famiglia

Katia e Vittorio – 2 anni e mezzo insieme anche per loro. Lei ama troppo la sua indipendenza per accettare le sue offerte di convivenza. Lei risponde: “penso prima al mio bene”. “Certe foto sui social meglio non pubblicarle” ribatte lui che ora si chiede se lei lo ami quanto lui la ama.

Nunzia e Arcangelo – 13 anni di fidanzamento ma ancora niente convivenza. Primo e unico fidanzato per lei e ora la ragazza vuole un rapporto più§ concreto, un progetto di famiglia. Ma lui saprà Daele questa dimostrazione?

Sabrina e Nicola – 12 anni di differenza e due insieme. Sabrina teme che lui sia troppo più giovane per investire il suo futuro con lui.

David e Cristina – Insieme da 4 mesi dopo l’avventura a Uomini e Donne. I due già convivono e lei per amore si è trasferita da Novara a Genova ma la crisi è arrivata subito. E’ giusto continuare a investire sul loro rapporto o meglio farla finita subito?

