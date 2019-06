Giulia De Lellis vuole querelare il settimanale di ‘Chi’ di Alfonso Signorini: “Ci vedremo nelle sedi opportune”. Tutto in un video

Giulia De Lellis si sta frequentando con il motociclista ed ex di Belen, Andrea Iannone. La coppia del momento è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre si scambiavano tenere effusioni d’amore. Le foto pubblicate in esclusiva da Alfonso Signorini hanno fatto infuriare, e non poco, Giulia De Lellis.

L’ex gieffina infatti ha espresso il suo dissenso attraverso il suo profilo Instagram: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine . Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo . Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune.”

