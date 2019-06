L’ex avvocato di Pamela Prati, ha detto la sua sulla sua richiesta economica nei confronti di Mediaset, parlando di estorsione.

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, andata in onda ieri sera, l’avvocato Taormina, nonché ex avvocato di Pamela Prati, è tornato a parlare della richiesta di denaro che la showgirl avrebbe fatto a Mediaset insieme all’avvocato Irene della Rocca. Visti gli sms mandati in onda da Barbara d’Urso, l’avvocato Taormina ha parlato di estorsione.

Se vuoi approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → L’ex avvocato di Pamela Prati sulla richiesta a Mediaset: “è estorsione”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI