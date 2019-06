Melissa Satta fidanzata con Tommy Chiabra? Lei vuota il sacco dopo la pubblicazione di alcune foto da parte del settimanale Chi, video.

Melissa Satta smentisce il fidanzamento con Tommy Chiabra con cui è stata fotografata dal settimanale Chi a Firenze. Di fronte all’ennesimo gossip sulla propria vita privata, l’ex velina, tornata single dopo la fine della storia con Kevin Prince Boateng, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram Stories, spiega la dinamica dei fatti.

“Mi sveglio stamattina e trovo delle mie foto su Chi. Foto per strada, nulla di che, con un mio amico di vecchia data, ex di una mia, cara amica” – scrive Melissa Satta che poi continua – “ero a Firenze per lavoro. Siamo usciti a cena con un gruppo di persone, ma ovviamente questi giornali cercano sempre di trovare lo scoop dove non c’è. Non a caso, tutte le altre persone che erano con noi non sono state incluse nelle foto facendo sembra che fossimo soli. Sono una donna come tutte le altre che ha solo voglia di stare in serenità con amici e godersi il tempo libero, ma trovo terribile che io debba giustificarmi e difendermi da queste finte storie create solo per vendere qualche copia in più e ancor più imbarazzanti siti che le riprendono. Basta”.

