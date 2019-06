Melissa Satta non è più single. Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng adesso il cuore della showgirl sarda batte per l’imprenditore Tommy Chiabra.

Sembrava che Melissa Satta dovesse cominciare l’estate da single, dopo la rottura con Kevin Prince Boateng a meno di tre anni dal matrimonio con il calciatore di origine tedesca.

Invece la showgirl sarda avrebbe già un nuovo amore: lui è Tommy Chiabra, giovane imprenditore che secondo il settimanale ‘Chi’ avrebbe cominciato a frequentare da qualche settimana e che le avrebbe fatto dimenticare le delusioni d’amore affrontate quest’anno.

Melissa Satta di nuovo innamorata, Tommy Chiabra non la molla un attimo

Melissa Satta ha sempre detto che il unico grande amore era ed è il figlio Maddox, nato dalla relazione poi trasformata in matrimonio con Kevin Prince Boateng. In realtà però sembra che negli ultimi giorni se ne sia aggiunto un altro: è Tommy Chiabra, imprenditore nel campo del lusso ed ex compagno di Fiammetta Cicogna ma accostato in passato anche a Nina Senicar e all’attrice e cantante americana Selena Gomez.

A svelare la nuova storia dell’ex Velina è stato il settimanale ‘Chi’ in questi giorni in edicola. Una decina di giorni fa il primo indizio, quando la Satta sulle sue Stories ha pubblicato un panorama preso da un giro in elicottero. Casualmente l’immagine era la stessa che ha postato anche l’imprenditore di origini genovesi che per spostarsi usa proprio quel mezzo.

Pare che i due siano volati sino in Corsica, a Porto Vecchio, ma quello è stato solo l’inizio. Successivamente Chiabra ha taggato sia Melissa che la sua inseparabile amica Simona Salvemini mentre erano in macchina con lui. E nei giorni scorsi la showgirl era a Firenze, ospite delle sfilate di ‘Pitti Uomo’.

Ancora una volta negli stessi posti e nelle stesse ore c’era pure l’affascinante Tommy, ripreso mentre si registrava in un lussuoso albergo del capoluogo toscano. Pare che i due siano stati presenti insieme a diversi eventi fiorentini e non si siano mollati mai, nemmeno per un secondo.

Troppi indizi per non destare sospetto, anche se lei ora è tornata a Milano e lui è a Monaco. Intanto però sembra che la storia stia decollando e che Melissa presto dovrà cambiare il suo status di single. Con Kevin Boateng è finita dopo otto anni insieme e non è stata una ferita facile da rimarginare, anche se per il bene di Maddox ogni tanto si vedono e hanno mantenuto rapporti civili.

Solo qualche settimana fa la Satta dichiarava di non avere nessuna voglia di innamorarsi di nuovo, così presto. Oggi però probabilmente Tommy le ha fatto cambiare idea. A voi piace questa nuova coppia?

