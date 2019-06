Temptation Island sta per tornare e finalmente sono stati svelati tutti i tentatori e le tentatrici, tra loro anche alcuni volti noti

Ormai manca poco, tra pochi giorni avrà inizio il programma più atteso dell’estate, Temptation Island sta per tornare e le 6 coppie sono pronte a mettere alla prova le loro relazioni.

Il programma inizia il 24 giugno e i protagonisti di questa nuova edizione saranno: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Andrea Filomena e Jessica Battistello, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Cristina Incorvaia e David Scarantino, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, Massimo Colantoni e Ilaria Teolis.

Solo poche ore fa sono stati annunciati anche i nomi dei tentatori e delle tentatrici che prenderanno parte al reality show di Canale Cinque, condotto come sempre da Filippo BIsciglia. Ma di chi si tratta?

Temptation Island: tutti i tentatori e le tentatrici

Temptation Island sta per tornare e anche quest’anno sono tantissimi gli uomini e le donne che cercheranno di tentare le coppie di questa nuova edizione. Come è accaduto l’anno scorso, anche quest’anno ci saranno alcuni volti noti già visti all’interno del dating show di Canale 5,Uomini e Donne.

Un naturale passaggio e quest’anno vede tra i tentatori Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone. Troviamo anche Giulio Raselli, è stato l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, e Alessandro Cannataro, ex corteggiatore di Sara Affi Fella. Tra i volti noti spicca anche quello di Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli, dalla cui storia è nato il piccolo Alessandro.

Tra le tentatrici, invece, troviamo Federica Lepanto, che vinse la 14esima edizione del Grande Fratello, inoltre troviamo una ex Uomini e Donne Alessia Calierno, oggi fa influencer e l’imprenditrice, vanta oltre 130mila follower e un e-shop a suo nome all’attivo.

