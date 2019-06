Un gustoso menu per pranzo e per cena con la scamorza. Ricette semplici, ottime ed economiche da realizzare.

Non avete idea di come deliziare il palato dei vostri famigliari nella giornata di oggi? Scegliete il menu alla scamorza e le ricette che abbiamo selezionato per voi! Ricette dal gusto particolare, non di certo light ma che ogni tanto possono essere consumate per gioire dei piaceri della tavola in piena libertà.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con i pomodori secchi-VIDEO-

Il consiglio del giorno

La scamorza è un prodotto caseario tipico dell’Italia, in particolare quella meridionale. Per la sua forma ricorda molto il caciocavallo. Formaggio a pasta filata, si presta a moltissime ricette in cucina ed esiste anche nella versione affumicata, forse la più amata. Ricca di proteine, apporta anche sali minerali e vitamine come calcio, fosforo e vitamina B12. Tasto dolente è ricca di grassi che vanno ad incidere sul tasso di colesterolo presente nel sangue.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con la scamorza

Non perdere le ricette per la cena con la scamorza, clicca sulla pagina successiva!