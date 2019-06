Miele e aloe vera sono un vero toccasana per l’intestino, pulendo il colon dalle scorie.

Quando si parla di intestino è risaputo che per il suo corretto funzionamento è necessario che tutto sia a posto. Negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di intestino sano come base indispensabile per uno stato di salute ottimale e per questo motivo sempre più persone cercano di mantenerlo pulito alimentandosi in modo corretto, ovvero con cibi sani e ricchi di fibre e acqua. Una strategia vincente alla quale si uniscono anche rimedi naturali in grado di aiutare l’espulsione delle scorie che in situazioni di transito non perfetto possono accumularsi compromettendo il funzionamento dell’intestino. Tra i tanti rimedi noti per la loro efficacia nel mantenere sano l’intestino ci sono miele e Aloe vera che uniti sembrano dar vita ad un potente rimedio in grado di pulire il colon dalle varie scorie.

Miele e aloe vera: il rimedio pulisci colon

L’aloe è una pianta famosa per le sue tantissime proprietà benefiche alle quali si unisce un’abbondante presenza di fibre e di antiossidanti che la rendono perfetta non solo per regolare il transito intestinale in chi ha problemi di questo tipo ma per purificare il colon dalle varie scorie, rafforzando al contempo la flora batterica. Unita al miele di tipo biologico, l’aloe funge da lassativo in grado di pulire e di dare nutrimento alla flora batterica. Un rimedio perfetto per chi ha necessità di aumentare la motilità intestinale curando l’infiammazione che spesso si viene a creare quando il transito non è regolare come dovrebbe.

Scopriamo quindi come assumere Aloe vera e miele per aiutare il colon a pulirsi.

Per la ricetta servono tre cucchiai di aloe vera, uno di miele e ½ bicchiere di acqua.

Si frullano insieme gli ingredienti fin quando non si ottiene un liquido omogeneo e a questo punto si beve. L’ideale è assumerla a digiuno, circa venti minuti prima di fare colazione. Il periodo indicato è invece di circa sette giorni, ideali per ottenere un risultato apprezzabile. Da ripeter al bisogno.

Attenzione: L’aloe vera si può trovare già pronta in erboristeria e in farmacia. Nel prenderla è meglio fare attenzione all’etichetta e sceglierne una senza zuccheri aggiunti. Per quanto riguarda il miele, invece, è indispensabile che sia di tipo biologico in quanto quello di tipo industriale molto spesso viene diluito o mescolato con lo zucchero e ciò rischia di modificarne l’efficacia.

Prima di assumere aloe e miele è bene chiedere un parere al proprio medico curante. È inoltre importante ricordare che questo rimedio va bene se abbinato ad una corretta alimentazione che sia ricca di fibre provenienti da cereali di tipo integrale, frutta e verdura e che contenga molta acqua, indispensabile affinché il transito intestinale sia regolare. In caso di problemi di stitichezza, prima di ricorrere al fai da te, è sempre meglio informare il proprio medico e fare eventuali controlli per capire il problema. Secondo alcuni studi, l’aloe vera può dare problemi a chi è allergico all’acido acetil salicilico (aspirina), in caso di allergia o di dubbi consultarsi prima con il medico curante.

