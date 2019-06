I pomodori secchi sono un ingrediente gustoso e che si presta a tantissimi ricette. Ecco un menu completo per pranzo e per cena.

Se non sapete cosa cucinare oggi ma in casa avete dei gustosi pomodori secchi, ecco delle gustose ricette per pranzo e cena con questo fantastico e mediterraneo ingrediente che si presta alla preparazione di antipasti, primi e secondi piatti che conquisteranno tutti al primo assaggio. Se non li avete in dispensa, correte a comprarli!

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con la feta-VIDEO-

Il consiglio del giorno

I pomodori secchi sono un prodotto tipico del sud d’Italia e regalano ai piatti corpo e sapore in modo unico. Questi pomodori si preparano durante l’estate, seccandoli ai raggi del sole, e si possono consumare per tutto l’inverno in diverse preparazioni. I pomodori secchi sono un piccolo concentrato di salute e bellezza per il nostro organismo. Amici della pelle, aiutano a mantenerla giovane ed elastica perfetti per la prevenzione di rughe e smagliature. Ricchi di licopene, zinco, potassio e vitamica C aiutano a contrastare il colesterolo, sono amici della prostata e sono un ottimo diuretico naturale.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i pomodori secchi

Scopri le ricette per la cena con i pomodori secchi, clicca sulla pagina successiva!