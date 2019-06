Belen, la sua storia su Instagram fa infuriare i fan

Belen non manca mai occasione per far palare di lei e in serata su Instagram ha pubblicato una storia davvero particolare

Belen Rodriguez è sempre più innamorata del suo Stefano De Martino e questa cosa fa impazzire i fan perché la showgirl è tornata ad essere spensierata e felice. La sua spensieratezza da ragazzina innamorata viene fuori benissimo dai suoi ultimi scatti su Instagram. Belen si è concessa una serie di scatti “piccanti” allo specchio, che hanno fatto scatenare i suoi follower. Una Belen nuova che ama la vita e che sorride sempre. Un sorriso che ogni giorno fa innamorare sempre più i tanti uomini che la seguono. Si sa, non c’è cosa più bella del sorriso di una donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 12 Giu 2019 alle ore 5:45 PDT

Visualizza questo post su Instagram Pic by YOU Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 12 Giu 2019 alle ore 5:44 PDT

In serata però un post ha fatto infuriare i suoi numerosi follower. Si vede la bella argentina sbracata su un divanetto in costume che dice ‘que vita de mierda’ e sbotta a ridere. Insomma, una frase che ha lasciato un pò d’amaro in bocca per chi la segue da sempre. Se fa una “vita de mierda” lei..

Belen Rodriguez pare avere delle (altre) novità in serbo per i suoi fan. La showgirl sembrerebbe aver preso (quasi) la decisione di lasciare Mediaset per trasferirsi nella rivale Rai.

Novità per Belen Rodriguez: lascio Mediaset per la Rai – VIDEO

Infatti pare che Belen sia pronta a lasciare la conduzione del programma “Tu si que vales?”. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi.

