“Lui ha chiesto una pausa, lei lo ha punito così” la vendetta di Kate

Kate Middleton e il principe William, come tutti sanno nel loro passato hanno avuto due pause, due rotture. Si sono proprio lasciati.

Kate e William si sono staccati una volta nel 2004 e una nel 2007, quest’ultima sembrò definitiva, irreparabile. Così non era. L’ultima pausa di riflessione durò la bellezza di dieci mesi, durante i quali la futura Duchessa mise alla prova il suo futuro marito. La vicenda viene rivelata da Andrew Morton, esperto di reali e firma di punta dell’Express, che spiega come lo stop era dovuto al fatto che William non voleva impegnarsi in un matrimonio. La Middleton prese molto male la crisi e fece di tutto per vendicarsi. Come? Presto detto: nessuna dichiarazione alla stampa, sottolinea Morton, ma diverse fotografie in altrettanti eventi mondani nel corso dei quali sfoggiava outfit sexy al fine di farlo ingelosire (e Kate fu ricambiata, ai tempi infatti William fu anche paparazzato mentre se la spassava in discoteca con alcune ragazze).

Il resto, però, è storia: dopo dieci mesi la coppia tornò insieme, si riunirono la prima volta nel corso di un concerto in onore di Lady Diana. Poi, il matrimonio del secolo.